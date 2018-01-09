В 2017 году заблокировано 159 сайтов экстремистского характера

В 2017 году в Кыргызстане судебными решениями заблокировано 159 веб-сайтов и страниц, распространявших информацию экстремистского и террористического характера. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры КР.





В 2017 году в Кыргызстане судебными решениями заблокировано 159 веб-сайтов и страниц, распространявших информацию экстремистского и террористического характера. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры КР.

На основании заявления главного надзорного органа, в прошлом году решением Октябрьского районного суда Бишкека, признаны экстремистскими 27 веб-сайтов, где размещены материалы организаций "Хизб ут-Тахрир-аль-Ислами", "Талибан", "Исламское государство" и других организаций, запрещенных в Кыргызстане.

Согласно судебным решениям, заблокирован доступ к этим сайтам на территории страны. Генпрокуратура продолжает работу по противодействию использованию интернета различными радикальными движениями и организациями в целях пропаганды идеологии экстремизма и терроризма, а также вербовки наемников для участия в вооруженных конфликтах.

Источник: maralfm.kg, перевод: gezitter.org