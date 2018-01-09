В 2017 году заблокировано 159 сайтов экстремистского характера

В 2017 году в Кыргызстане судебными решениями заблокировано 159 веб-сайтов и страниц, распространявших информацию экстремистского и террористического характера. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры КР.
В 2017 году в Кыргызстане судебными решениями заблокировано 159 веб-сайтов и страниц, распространявших информацию экстремистского и террористического характера. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры КР.
На основании заявления главного надзорного органа, в прошлом году решением Октябрьского районного суда Бишкека, признаны экстремистскими 27 веб-сайтов, где размещены материалы организаций "Хизб ут-Тахрир-аль-Ислами", "Талибан", "Исламское государство" и других организаций, запрещенных в Кыргызстане.
Согласно судебным решениям, заблокирован доступ к этим сайтам на территории страны. Генпрокуратура продолжает работу по противодействию использованию интернета различными радикальными движениями и организациями в целях пропаганды идеологии экстремизма и терроризма, а также вербовки наемников для участия в вооруженных конфликтах.
Источник: maralfm.kg, перевод: gezitter.org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!