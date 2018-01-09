На территории города Бишкек проводился рейд «Попрошайка»

Бишкек, «Саясат. kg». На территории города Бишкек с 4 по 5 января 2018 года проводился рейд «Попрошайка».



В целях проведения профилактических мероприятий по правонарушению среди несовершеннолетних с 4 по по 5 января проводился рейд попрошайка в дневное и ночное время. Во время рейда были проверены компьютерные клубы, подвалы, теплотрассы и иные общественные места где часто собираются несовершеннолетние.



Итак, всего во время рейда учавствовало-327 сотрудников УВД;



Привлечено представителей-33;



Проверено мест концентрации несовершеннолетних и лиц без определенного

места жительства-278;



Всего выявлено лиц с несовершеннолетними занимающихся бродяжничеством и

попрошайничеством-70;



Выявлено работающих детей-8;



По выявленным фактам направлено материалов информаций и

представлений-42;



В органы образования-12;



ОПСД-17;



КДД-12;



Всего было доставлено в УВД-87.



Пресс-служба ГУВД г.Бишкек