На территории города Бишкек   проводился рейд  «Попрошайка»

Бишкек, «Саясат. kg». На территории города Бишкек с 4 по 5 января 2018 года проводился рейд «Попрошайка».
В целях проведения профилактических мероприятий по правонарушению среди несовершеннолетних с 4 по по 5 января проводился рейд попрошайка в дневное и ночное время. Во время рейда были проверены компьютерные клубы, подвалы, теплотрассы и иные общественные места где часто собираются несовершеннолетние.
Итак, всего во время рейда учавствовало-327 сотрудников УВД;
Привлечено представителей-33;
Проверено мест концентрации несовершеннолетних и лиц без определенного
места жительства-278;
Всего выявлено лиц с несовершеннолетними занимающихся бродяжничеством и
попрошайничеством-70;
Выявлено работающих детей-8;
По выявленным фактам направлено материалов информаций и
представлений-42;
В органы образования-12;
ОПСД-17;
КДД-12;
Всего было доставлено в УВД-87.
Пресс-служба ГУВД г.Бишкек
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