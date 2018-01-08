Санжар Муканбетов выдвинут на пост вице-премьер-министра КР

Премьер-министра КР Сапар Исаков выдвинул кандидатуру Санжара Муканбетова на пост вице-премьер-министра.

Премьер-министра КР Сапар Исаков выдвинул кандидатуру Санжара Муканбетова на пост вице-премьер-министра.

Данный вопрос в ближайшие дни будет рассмотрен на заседании комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша, а 10 января его вынесут на обсуждение депутатов парламента.

Санжар Муканбетов сегодня возглавляет Государственную службу регулирования и надзора за финансовым рынком КР, куда пришел в 2014 году. Его кандидатура предлагается на место Толкунбека Абдыгулова, который в конце декабря был назначен председателем Нацбанка КР.



Азаттык