Санжар Муканбетов выдвинут на пост вице-премьер-министра КР

Премьер-министра КР Сапар Исаков выдвинул кандидатуру Санжара Муканбетова на пост вице-премьер-министра.
Премьер-министра КР Сапар Исаков выдвинул кандидатуру Санжара Муканбетова на пост вице-премьер-министра.
Данный вопрос в ближайшие дни будет рассмотрен на заседании комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша, а 10 января его вынесут на обсуждение депутатов парламента.
Санжар Муканбетов сегодня возглавляет Государственную службу регулирования и надзора за финансовым рынком КР, куда пришел в 2014 году. Его кандидатура предлагается на место Толкунбека Абдыгулова, который в конце декабря был назначен председателем Нацбанка КР.
Азаттык
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