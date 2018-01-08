В Бишкеке обсудят ситуацию с массовым увольнением работников на золотоносном руднике

Как сообщил «Азаттыку» глава ГКПЭН Улан Рыскулов, на встрече будет обсуждено массовое увольнение около 400 сотрудников предприятия.

В Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования (ГКПЭН) сегодня, 8 января, пройдет заседание с руководством компании «Фулл Голд Майнинг», разрабатывающей золоторудное месторождение Иштамберды в Ала-Букинском районе Джалал-Абадской области КР, а также с представителями Горно-металлургического профсоюза Кыргызстана (ГМПК) и Государственной инспекции по технической и экологической безопасности КР.

Как сообщил «Азаттыку» глава ГКПЭН Улан Рыскулов, на встрече будет обсуждено массовое увольнение около 400 сотрудников предприятия.

Напомним, 5 января стало известно о том, что ОсОО «Фулл Голд Майнинг» уволила 370 работников, несогласных с новыми условиями работы. Представитель ГМПК по Джалал-Абадской области сообщил «Азаттыку», что компания предложила сотрудникам новые договоры, с неприемлемыми условиями, в том числе снижением заработной платы, чем нарушила Трудовой кодекс КР. Работники предприятия грозились организовать акцию протеста в случае, если их не возьмут на работу с условием выплаты прежней заработной платы.

«Фул Голд Майнинг» в свою очередь объяснила, что «учитывая финансовое положение» компания не имеет «возможности продлить трудовые отношения».

Данная компания разрабатывает месторождение Иштамберды с 2011 года.

Азаттык