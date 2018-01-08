В правительстве Кыргызстана определились с кандидатом на пост вице-премьера

В правительстве Кыргызстана определились с кандидатом на пост вице-премьер-министра. Информацию об этом ИА «24.kg» подтвердили в кабмине.
В правительстве Кыргызстана определились с кандидатом на пост вице-премьер-министра. Информацию об этом ИА «24.kg» подтвердили в кабмине.
На пост выдвинут Санжар Муканбетов, возглавляющий Государственную службу регулирования и надзора за финансовым рынком. Ожидается, что завтра, 9 января, комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша рассмотрит его кандидатуру.
Место вице-премьер-министра оказалось вакантным после назначения Толкунбека Абдыгулова главой Национального банка.
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