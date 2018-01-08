Загрязнение воздуха в Бишкеке от ТЭЦ сократят. Премьер дал поручение

По его данным, глава правительства отметил, что в последнее время жители столицы справедливо жалуются на высокий уровень загрязнения воздуха в Бишкеке. И ситуацию надо менять.



Премьер-министр Кыргызстана поручил председателю правления ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» Айбеку Калиеву минимизировать выброс в атмосферу золы и твердых частиц на ТЭЦ города Бишкека. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства КР.



По его данным, глава правительства отметил, что в последнее время жители столицы справедливо жалуются на высокий уровень загрязнения воздуха в Бишкеке. И ситуацию надо менять.



Ранее в ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» сообщили, что на ТЭЦ Бишкека используются новые современные фильтры очистки дыма.

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