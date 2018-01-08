Сапар Исаков дал старт зимнему туристическому сезону

30 декабря премьер-министр Сапар Исаков принял участие в церемонии открытия зимнего туристического сезона на горнолыжной базе «Чункурчак» в Аламудунском районе Чуйской области.



30 декабря премьер-министр Сапар Исаков принял участие в церемонии открытия зимнего туристического сезона на горнолыжной базе «Чункурчак» в Аламудунском районе Чуйской области. В этом году обильный снегопад был только в конце декабря, поэтому зимний туристический сезон стартовал с запозданием. По словам главы правительства Сапара Исакова, с каждым годом растет число туристов, которых привлекает зимний туризм в нашей стране. «Я считаю, что в этом году сезон катания на лыжах будет отличным. Мы постараемся создать хорошие условия для отдыхающих», - сказал Исаков. По словам главы правительства, Кыргызское государство имеет огромный потенциал по зимнему туризму и призвал проделать существенную работу в этом направлении.

Напомним, на данный момент по стране работают более 20 горнолыжных баз. Но подавляющая часть не создают хорошие условия.

Источник: газета «Супер-Инфо» №792 от 05.01.2018 / стр. 4, gezitter.org