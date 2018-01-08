МВД отказывается от своих намерений: праворульным машинам разрешается перевозить пассажиров в коммерческих целях

Министерство внутренних дел отозвало законопроект, согласно которому с 1 января 2018 года запрещалось использовать праворульные авто для коммерческой перевозки пассажиров. Министерству транспорта и дорог было поручено переработать упомянутый закон.





Министерство внутренних дел отозвало законопроект, согласно которому с 1 января 2018 года запрещалось использовать праворульные авто для коммерческой перевозки пассажиров. Министерству транспорта и дорог было поручено переработать упомянутый закон.

Ранее МВД заявляло, что растут показатели ДТП с участием праворульных машин и предложило запретить использовать такие авто для служб такси. Но это вызвало негодование граждан, которые кормили свои семьи, перевозя пассажиров на своих праворульных машинах. По словам экспертов, такие запреты не уменьшат показатели ДТП на дорогах, что проблему нужно решать путем проведения комплексных мероприятий.

Источник: газета «Супер-Инфо» №792 от 05.01.2018 / стр. 4, gezitter.org