В январе кыргызстанцы за кубометр природного газа будут платить 14,42 сома

По их данным, тариф рассчитан по курсу 68,83 сома за доллар.
Тарифы на природный газ в январе для населения республики составили 14,42 сома за кубометр, для промышленных предприятий, коммерческих структур и бюджетных организаций (с учетом НДС и НсП) — 17,67, без учета НсП — 17,52 сома. Об этом сообщили в ОсОО «Газпром Кыргызстан».
По их данным, тариф рассчитан по курсу 68,83 сома за доллар.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/72590/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!