В январе кыргызстанцы за кубометр природного газа будут платить 14,42 сома

По их данным, тариф рассчитан по курсу 68,83 сома за доллар.



Тарифы на природный газ в январе для населения республики составили 14,42 сома за кубометр, для промышленных предприятий, коммерческих структур и бюджетных организаций (с учетом НДС и НсП) — 17,67, без учета НсП — 17,52 сома. Об этом сообщили в ОсОО «Газпром Кыргызстан».

По их данным, тариф рассчитан по курсу 68,83 сома за доллар.



Ссылка: https://24.kg/ekonomika/72590/