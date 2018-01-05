За 11 месяцев из Ошской области экспортировано продукции на более, чем 1 млрд. сом

За 11 месяцев из Ошской области экспортировано продукции на более, чем 1 млрд. сом

За январь-ноябрь месяцы из Ошской области в другие страны экспортировано продукции на 14 млн. 548 тыс. 500 долларов, что по текущему курсу составляет более 1 млрд. сом. Об этом сообщили в администрации представительства правительства в Ошской области.

По данным ведомства, в 2017 году Ошская область вела торговлю с 53 странами, 12 странам из которых экспортировала свою продукцию, а из 51 стран импортировала произведенные товары. Так Кыргызстан экспортировал свою продукцию в Узбекистан на 5,6 млн долларов, Турцию — 3,6 млн долларов, Иран — 622 тысяч доллара, Россию — 3,5 млн долларов, Китай — более 1 млн долларов и в другие страны.

Импорт в Ошскую область за 11 месяцев 2017 года составил 154 млн 488 тысяч долларов. Испортированы продукции из Китая на сумму более 100 млн долларов, из Узбекистана — 34 млн долларов, из Турции — 6 млн долларов, России — 4 млн долларов, Казахстана 5 млн долларов и из других стран.

Источник: kabar.kg