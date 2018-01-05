В Оше из-за тумана временно закрыт аэропорт

Международный аэропорт «Ош» не принимает и не выпускает воздушные суда. Об этом сообщили в ОАО «Международный аэропорт «Манас».
Международный аэропорт «Ош» не принимает и не выпускает воздушные суда. Об этом сообщили в ОАО «Международный аэропорт «Манас».
В аэропорту «Ош» с 9 утра наблюдается глубокий туман, из-за чего все рейсы временно отменены.
Отмечается, что информацию о рейсах можно уточнить в справочной аэропорта «Ош» 03222 90 101.
Источник: kabar.kg
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