В ходе протестов в Иране убито 22, арестовано около 700 человек

Арестованных после третьего дня протестов в Иране могут обвинить во "вражде с Богом", за что им может грозить смертная казнь. Об этом сообщил главa тегеранского революционного суда Муса Газанфарабади. О каком количестве арестованных идет речь, он не уточнил.
Арестованных после третьего дня протестов в Иране могут обвинить во "вражде с Богом", за что им может грозить смертная казнь. Об этом сообщил главa тегеранского революционного суда Муса Газанфарабади. О каком количестве арестованных идет речь, он не уточнил.
По информации "Радио Фардо", всего по стране за несколько дней протестов арестовано около 700 человек. Замминистра внутренних дел Ирана заявил, что 90% арестованных – не старше 25 лет.
Государственное телевидение Ирана сообщило о девяти погибших в ходе протестов в ночь на 2 января. Таким образом, по официальным данным, за несколько дней погибло как минимум 20 человек, среди них есть сотрудники полиции.
Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи впервые прокомментировал ситуацию с начала протестов 28 декабря, обвинив "врагов Исламской республики" в организации беспорядков в стране. Но имена "врагов" он не назвал.
Правительства США, Германии, Швеции, Турции, Израиля, Франции и Великобритании осудили насилие по отношению к протестующим со стороны иранских властей.
В то же время представители российского МИД заявили, что попытка повлиять на ситуацию в стране извне – неприемлема. Солидарность с властями Ирана выразило правительство Сирии.
Источник - rus.ozodi.org
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