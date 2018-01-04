Карьера для Шурочки. Вице-министром в Украине стала очередная топ-модель - 30 летняя Чуркина 

Министр, заявивший что "украинцы слишком много жрут", взял себе в заместители фотомодель, назначив ей колоссальное жалование
Министр, заявивший что "украинцы слишком много жрут", взял себе в заместители фотомодель, назначив ей колоссальное жалование
Автор знаменитой фразы "Украинцы тратят до половины своих доходов на пропитание, потому что много жрут", министр социальной политики Украины Андрей Рева взял себе в заместители 30-летнюю фотомодель Александру Чуркину, назначив ей зарплату 3450 долларов (93000 грн.) в месяц.
Социальные сети бурно отреагировали на это событие.
Самый приличный комментарий из Киева звучит так: "Олигархический режим самой нищей страны Европы уходит в отрыв".
Судя по странице Чуркиной в Facebook, девушка отличается своей любовью к фото. Кроме того, она работала в представительстве Детского фонда ООН ЮНИСЕФ.
Отмечается, что на ее странице в соцсетях можно найти большое количество нестандартных фото с ней.
Источник - Русская весна
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