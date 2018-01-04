Карьера для Шурочки. Вице-министром в Украине стала очередная топ-модель - 30 летняя Чуркина

Министр, заявивший что "украинцы слишком много жрут", взял себе в заместители фотомодель, назначив ей колоссальное жалование



Министр, заявивший что "украинцы слишком много жрут", взял себе в заместители фотомодель, назначив ей колоссальное жалование

Автор знаменитой фразы "Украинцы тратят до половины своих доходов на пропитание, потому что много жрут", министр социальной политики Украины Андрей Рева взял себе в заместители 30-летнюю фотомодель Александру Чуркину, назначив ей зарплату 3450 долларов (93000 грн.) в месяц.

Социальные сети бурно отреагировали на это событие.

Самый приличный комментарий из Киева звучит так: "Олигархический режим самой нищей страны Европы уходит в отрыв".

Судя по странице Чуркиной в Facebook, девушка отличается своей любовью к фото. Кроме того, она работала в представительстве Детского фонда ООН ЮНИСЕФ.

Отмечается, что на ее странице в соцсетях можно найти большое количество нестандартных фото с ней.

Источник - Русская весна

