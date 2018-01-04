Казправительство выделило нищебродам (Таджикистану, Сирии и Киргизии) $2 млн гум-помощи

Казахстан выделил Кыргызстану и Таджикистану почти $2 млн в качестве гуманитарной помощи
Казахстан выделил Кыргызстану и Таджикистану почти $2 млн в качестве гуманитарной помощи
Правительство Казахстана выделило 662 млн тенге на оказание гуманитарной помощи Сирии, Кыргызстану и Таджикистану, передает КазТАГ в среду.
Так, Казахстан передал Сирии свыше 185 млн тенге в качестве гуманитарной помощи согласно постановлению правительства РК №857 от 20 декабря 2017 года.
"Для оказания официальной гуманитарной помощи Сирийской Арабской Республике из казахстанского государственного материального резерва в 2016 году было разбронировано материальных ценностей на сумму 185 млн 617 тыс. тенге", - говорится в тексте документа.
Как уточняется, согласно документу, были внесены изменения в постановления правительства №288 от 25 мая 2017 года "О выделении средств из чрезвычайного резерва правительства РК" и от 8 ноября 2017 года №721.
"Поручается выделить министерству оборонной и аэрокосмической промышленности РК из чрезвычайного резерва правительства РК для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории РК и других государств, предусмотренного в республиканском бюджете на 2017 год, денежные средства в размере 662 млн 689 тыс. тенге для возмещения стоимости материальных ценностей, разбронированных из государственного материального резерва в 2016 году, в объемах согласно приложению к настоящему постановлению: для оказания официальной гуманитарной помощи Республике Таджикистан в сумме 276 млн 790 тыс.; для оказания официальной гуманитарной помощи Кыргызской Республике в сумме 200 млн 281 тыс. 141,92 тенге; для оказания официальной гуманитарной помощи Сирийской Арабской Республике в сумме 185 млн 617 тыс. 872 тенге", - указывается в постановлении.
Источник - kyrtag.kg
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