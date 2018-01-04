Казправительство выделило нищебродам (Таджикистану, Сирии и Киргизии) $2 млн гум-помощи

Казахстан выделил Кыргызстану и Таджикистану почти $2 млн в качестве гуманитарной помощи



Казахстан выделил Кыргызстану и Таджикистану почти $2 млн в качестве гуманитарной помощи



Правительство Казахстана выделило 662 млн тенге на оказание гуманитарной помощи Сирии, Кыргызстану и Таджикистану, передает КазТАГ в среду.

Так, Казахстан передал Сирии свыше 185 млн тенге в качестве гуманитарной помощи согласно постановлению правительства РК №857 от 20 декабря 2017 года.

"Для оказания официальной гуманитарной помощи Сирийской Арабской Республике из казахстанского государственного материального резерва в 2016 году было разбронировано материальных ценностей на сумму 185 млн 617 тыс. тенге", - говорится в тексте документа.

Как уточняется, согласно документу, были внесены изменения в постановления правительства №288 от 25 мая 2017 года "О выделении средств из чрезвычайного резерва правительства РК" и от 8 ноября 2017 года №721.

"Поручается выделить министерству оборонной и аэрокосмической промышленности РК из чрезвычайного резерва правительства РК для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории РК и других государств, предусмотренного в республиканском бюджете на 2017 год, денежные средства в размере 662 млн 689 тыс. тенге для возмещения стоимости материальных ценностей, разбронированных из государственного материального резерва в 2016 году, в объемах согласно приложению к настоящему постановлению: для оказания официальной гуманитарной помощи Республике Таджикистан в сумме 276 млн 790 тыс.; для оказания официальной гуманитарной помощи Кыргызской Республике в сумме 200 млн 281 тыс. 141,92 тенге; для оказания официальной гуманитарной помощи Сирийской Арабской Республике в сумме 185 млн 617 тыс. 872 тенге", - указывается в постановлении.

Источник - kyrtag.kg

