Столетие провозглашения Латвийской Республики отметят гей-парадом. Какая страна...

Приближается дата, когда стартует самый крупный гей-парад в истории Латвии (не считая "Европрайда", состоявшегося в Риге в июне 2015-го), пишет портал Vesti.lv. Организаторы мероприятия подчеркивают, что гей-парад будет проходить в год столетия независимой Латвии и продлится ровно сто дней.

"Это поистине замечательное событие пройдет в Риге в течение ста дней", - заявляют организаторы "Балтийского прайда-2018", который пройдет как раз в столетие провозглашения Латвийской Республики. "Так как для всех трех стран Балтии 2018 год важен и в контексте празднования столетия независимости, то и „Балтийский прайд" будет отмечать это знаменательное событие", - отмечают инициаторы из рижского ЛГБТ-объединения "Мозаика".

Гей-прайд в Латвии будет включать в себя сто мероприятий, в которых активисты будут рассказывать о равных правах для геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров во всех странах ЕС. По словам латвийской ЛГБТ-активистки Кристине Гариной, "„Балтийский прайд-2018" в Риге станет важным сигналом для наших властей и законодателей о неприемлемости ситуации, когда представители ЛГБТ не считаются полноценными и равноправными членами общества". Мероприятия рижского гей-прайда начнутся 3 марта 2018 года. Кульминацией "Балтийского прайда" станет массовый гей-парад, который состоится 9 июня в самом центре Риги. В мероприятии, как и в прошлых гей-парадах, состоявшихся в Латвии, примет участие группа официальных представителей правительства США.

На днях было заявлено, что по уровню обеспечения прав сексуальных меньшинств Эстония занимает 23-е, Литва - 39-е, Латвия - лишь 40-е место среди 49 стран Европы. К такому выводу пришли эксперты Международной ассоциации лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов (ILGA), обнародовавшие исследование о борьбе с гомофобией, трансфобией и бифобией. Совсем недавно на портале общественных инициатив Manabalss.lv собраны 10 тысяч подписей за легализацию партнерских отношений в Латвии. Сбор подписей организовал политик Юрис Пуце, ныне депутат Рижской думы. Надежды на реализацию этой инициативы выразили и латвийские ЛГБТ-организации: "Это хорошее подспорье, чтобы в ближайшем будущем легализовать в Латвии и партнерства однополых пар".

Известный латвийский публицист Сергей Васильев откликнулся на эти известия злой заметкой, опубликованной на портале Aftershock.news. "И я считаю, это абсолютно правильно! Ибо каждая страна на такие значимые юбилеи демонстрирует самые главные свои достижения. Можно сказать - вековые ценности. В самом начале восстановления независимости в 1991-м национально осознавшие себя неолуддиты, то есть патриоты, радостно громили промышленные предприятия. На вопрос офигевших "оккупантов" из числа русских инженерно-технических работников этих предприятий "а зачем?" они уверенно отвечали, что "это барахло" им даром не требуется, а они сами через пять лет завалят латышским беконом всю Европу, после чего наступит всеобщее вселатышское Счастье… Разгромленные предприятия "Рижский завод промышленных роботов", завод микроавтобусов РАФ, Рижский вагоностроительный завод, Завод микроэлектроники "Альфа", "Радиотехника", ВЭФ и сотни других, "оккупантских", были отправлены на братское кладбище вселенской хуторской глупости. А "беконозаваливалка" так и не выросла, в результате чего Европу удалось завалить только дешевой рабочей силой, которая выполняет все свои агрообещания 90-х, но не дома, а на ирландских грядках.

"Коленнолоктевая поза туземной элиты, своими руками проведшей деиндустриализацию и обрекшей, таким образом, своих детей на участь батраков у „цивилизованного Запада", является совершенно естественной и вызывает у нее гордость. Элита совершенно искренне считает ее Главным Достижением ХХ столетия. Потому как все остальное на достижение никак не тянет", - подчеркивает Васильев.

Публицист добавляет: "Цена на бензин в стране, на самой границе которой маячит Новополоцкий нефтеперерабатывающий комбинат, в канун столетия своей „независимости" радостно перевалила за 1,2 евро (почти 100 рублей) за литр, а с 1-го января повысится еще на 0,04 евро. Электроэнергия - уже дороже, чем в Скандинавии (больше 10 рублей за кВтчас) Зато по уровню зарплаты Латвия, впервые со дня восстановления полной независимости (от здравого смысла), рухнула ниже „Мордора" с которым, по наущению Старшего Брата, она так активно и беззаветно борется". Васильев приводит данные, согласно которым средняя зарплата составляет в Латвии 504 евро (в России - 527 евро), численность населения за 26 лет снизилась с без малого 2,7 млн до 1,9 млн человек, а внешний долг за шестнадцать лет вырос с 1 млрд до 24 млрд евро, или по 20 тыс. евро на каждого жителя, еще пока остающегося на территории страны.

"Одним словом - минус промышленность, минус сельское хозяйство, минус транзит, минус флот, минус население… какими достижениями может похвастаться государство на свое столетие? Так что стодневный гей-парад в честь столетия латышского государства - это настолько естественно, что уже не безобразно. Право половозрелых мужиков тыкать друг дружку своими членами по праву можно считать Главным Достижением латышского государства, ибо все остальные „достижения" жутко напоминают укроперемоги, стремительно превращающиеся в укрозрады… Знать не знал, пока небратья не рассказали мне, что настоящий путь к независимости и демократии - это путь в Содом и Гоморру с предсказуемым историческим финалом. Аминь", - заключает Васильев.

Источник - eadaily.com

