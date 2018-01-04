В Бишкеке скончался депутат парламента

Скончался депутат парламента от фракции «Кыргызстан» Жыргалбек Калмаматов. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Жогорку Кенеше.
Скончался депутат парламента от фракции «Кыргызстан» Жыргалбек Калмаматов. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Жогорку Кенеше.
По его данным, причина и обстоятельства смерти пока неизвестны. Похороны состоятся завтра на малой родине парламентария - в селе Гулчо в Ошской области. Жыргылбеку Калмаматову было 45 лет.
Коллеги по фракции сообщают, что он умер от инфаркта.
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