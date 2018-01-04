Депутат Жогорку Кенеша провел сутки в транспортном коллапсе

Депутат Жогорку Кенеша Калдарбек Баймуратов провел сутки в транспортном коллапсе. Об этом он рассказал сегодня на заседании парламента.
Депутат Жогорку Кенеша Калдарбек Баймуратов провел сутки в транспортном коллапсе. Об этом он рассказал сегодня на заседании парламента.
По его словам, 29 декабря он выехал в регионы, но провел в дороге 24 часа. «Техника для чистки дорог в неисправном состоянии или выходит с опозданием. Грузовые машины стоят в три ряда. Патрульная милиция не справляется. На перевалах пробки протяженностью 5 километров. Ежегодно повторяется такая ситуация, когда выпадает снег. Дорогу открыли через два дня. Пассажиры застряли с детьми. Не было возможности разместить их в теплых помещениях», — отметил Калдарбек Баймуратов.
Он добавил, что нужно образовать дорожную полицию, которая будет регулировать движение и помогать дорожным службам.
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