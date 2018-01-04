Депутаты считают, что коммерческие банки нельзя освобождать от НДС

Депутаты Жогорку Кенеша считают, что коммерческие банки нельзя освобождать от НДС на ввоз оборудования.



Депутаты Жогорку Кенеша считают, что коммерческие банки нельзя освобождать от НДС на ввоз оборудования.

Национальный банк Кыргызстана предлагает внести в Налоговый кодекс поправки, которыми продлевается срок освобождения банковского оборудования от НДС. По словам главы НБ КР Толкунбека Абдыгулова, коммерческие банки не успевают поставить в отдаленные населенные пункты POS-терминалы, банкоматы и другое банковское оборудование.

Нацбанк предлагает продлить освобождение от НДС импорта банковского оборудования на пять лет — до 31 декабря 2022 года.

По словам депутата Гульшат Асылбаевой, освободить от НДС на ввоз оборудования можно только государственные банки. Коммерческих банков не должно касаться продление сроков. «Государственные банки могут распространять POS-терминалы в отдаленных регионах», — сказала она.



Толкунбек Адбыгулов возразил, что государственные банки ввозят меньше всего оборудования, так как заняты государственными программами — льготным кредитованием сельхозпроизводителей и ипотекой.



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