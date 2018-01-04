В суде ожидается, что обвиняемый Канатбек Исаев выступит с последним словом

В Первомайском районном суде города Бишкека, где рассматривается уголовное дело в отношении депутата Жогорку Кенеша от фракции «Кыргызстан» Канатбека Исаева, ожидается выступление подсудимого с последним словом.
В Первомайском районном суде города Бишкека, где рассматривается уголовное дело в отношении депутата Жогорку Кенеша от фракции «Кыргызстан» Канатбека Исаева, ожидается выступление подсудимого с последним словом.
Об этом «Азаттыку» сообщила супруга парламентария - Джамиля Исаева. Напомним, 25 декабря в прениях выступили прокуроры, запросив для Канатбека Исаева 20 лет заключения.
Депутата Жогорку Кенеша от фракции «Кыргызстан» обвиняют в незаконной продаже в 2009-2010 годы земельных участков в Токмаке - в бытность его мэром этого города. Уголовное дело было возбуждено в мае 2017 года по статье 303 («Коррупция») УК КР.
Кроме того, 30 сентября 2017 года было возбуждено второе дело в отношении Канатбека Исаева - по подозрению в подготовке «насильственного захвата власти». Первомайский районный суд 2 октября заключил парламентария под стражу до окончания срока следствия по данному делу - 30 ноября. Позже срок продлили до 30 января 2018 года.
Близкие и сторонники Канатбека Исаева заявляют, что его задержали по политическим причинам. Был даже создан комитет в его защиту.
Азаттык
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