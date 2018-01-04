В парламенте встал вопрос ответственности чиновников за ситуацию на трассе Ош-Бишкек

«Соответствующие госорганы должны представить в парламенте КР информацию, а при необходимости по этому вопросу будет создана депутатская комиссия», - заявил спикер Жогорку Кенеша Дастанбек Жумабекова на заседании палаты 4 января.

«Соответствующие госорганы должны представить в парламенте КР информацию, а при необходимости по этому вопросу будет создана депутатская комиссия», - заявил спикер Жогорку Кенеша Дастанбек Жумабекова на заседании палаты 4 января.

Вопрос о сложившейся перед новогодними праздниками ситуации на трассе Ош-Бишкек затронули многие депутаты. В частности, Сайдулла Нышанов, Умбеталы Кыдыралиев и Калдарбек Баймуратов отметили, что каждый год с наступлением холодов на этой автодороге возникают сложные условия для водителей и пассажиров. В связи с этим депутаты сказали, что необходимо рассмотреть вопрос об ответственности должностных лиц, которые отвечают за обслуживание трассы.

А депутат Торобай Зулпукаров высказал мнение о том, что в целях безопасности соответствующим госорганам необходимо информировать граждан о ситуации и погодных условиях на дороге Ош-Бишкек. Он также добавил, что аналогичные меры для информирования граждан надо использовать и в аэропорту «Манас».

Напомним, автотрассу Ош-Бишкек закрывали 27 и 29 декабря в связи с ухудшившимися погодными условиями и обильным снегопадом. Тогда на отдельных постах наблюдалось скопление более 1000 машин. МЧС КР в связи с этим открыл на постах «Сосновка» и «Арал» пункты для обогрева и раздачи горячего питания.



Азаттык