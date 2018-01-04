Выплата суйунчу при рождении ребенка начнется с февраля

В Кыргызстане выплата суйунчу (единовременного пособия при рождении ребенка) начнется в феврале 2018 года.
В Кыргызстане выплата суйунчу (единовременного пособия при рождении ребенка) начнется в феврале 2018 года.
Об этом «Азаттыку» сообщила представитель управления государственных пособий и денежных компенсаций Министерства социального развития и труда КР Айгуль Турганбаева. По ее словам, для получения этого вида пособия в 4 тысячи сомов гражданам надо обращаться в региональное управление соцразвития с пакетом документов (свидетельство о рождении ребенка, паспорт матери с указанием прописки, а также справка о составе семьи):
- Отличие суйунчу от других видов пособия в том, что оно выплачивается на основании этих трех документов и не привязано к уровню дохода семьи. Сколько детей родилось, например, близнецы или тройняшки, стольким оно и будет выдано. Кроме того, в зависимости от места проживания к этому пособию будет добавляться сумма, рассчитанная по региональному коэффициенту. Например, для некоторых районов Ат-Башинского района Нарынской области КР правительством КР установлен коэффициент в 1,8, значит, размер суйунчу здесь составит 7200 сомов.
По словам специалиста, получить этот вид пособия можно в течение года со дня рождения ребенка. По истечению этого срока права на получение пособия прекращаются.
Азаттык
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