Аалы Карашев: Смог теперь покрывает и южную часть Бишкека

На заседании Жогорку Кенеша 4 января прозвучало предложение, что руководство города Бишкека и соответствующие госорганы должны отчитаться о том, какое влияние оказывает после своей модернизации столичная ТЭЦ на окружающую среду.
На заседании Жогорку Кенеша 4 января прозвучало предложение, что руководство города Бишкека и соответствующие госорганы должны отчитаться о том, какое влияние оказывает после своей модернизации столичная ТЭЦ на окружающую среду.
Депутат от фракции СДПК Аалы Карашев заявил, что во время реконструкции ТЭЦ говорилось о том, что там будут установлены специальные фильтры и выбросы в атмосферу сократятся, но общественность до сих пор не в курсе того, было это сделано или нет.
Парламентарий также затронул вопрос экологии столицы, сказав, что сейчас смог стал покрывать и южную часть Бишкека:
- Если вы посмотрите на город с окраины, то раньше смог покрывал центральную часть столицы. Теперь он стал подниматься и наверх, доходя до Южной магистрали и выше.
Считается, что воздух в южной части Бишкека чище - из-за близости к горам. По оценкам экологов, уровень загрязнения атмосферы столицы превышает допустимую норму в 2-3 раза.
Реконструкция ТЭЦ Бишкека при финансовой поддержке Китая была завершена в 2017 году.
Азаттык
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!