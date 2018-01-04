Аалы Карашев: Смог теперь покрывает и южную часть Бишкека

На заседании Жогорку Кенеша 4 января прозвучало предложение, что руководство города Бишкека и соответствующие госорганы должны отчитаться о том, какое влияние оказывает после своей модернизации столичная ТЭЦ на окружающую среду.



На заседании Жогорку Кенеша 4 января прозвучало предложение, что руководство города Бишкека и соответствующие госорганы должны отчитаться о том, какое влияние оказывает после своей модернизации столичная ТЭЦ на окружающую среду.

Депутат от фракции СДПК Аалы Карашев заявил, что во время реконструкции ТЭЦ говорилось о том, что там будут установлены специальные фильтры и выбросы в атмосферу сократятся, но общественность до сих пор не в курсе того, было это сделано или нет.

Парламентарий также затронул вопрос экологии столицы, сказав, что сейчас смог стал покрывать и южную часть Бишкека:

- Если вы посмотрите на город с окраины, то раньше смог покрывал центральную часть столицы. Теперь он стал подниматься и наверх, доходя до Южной магистрали и выше.

Считается, что воздух в южной части Бишкека чище - из-за близости к горам. По оценкам экологов, уровень загрязнения атмосферы столицы превышает допустимую норму в 2-3 раза.

Реконструкция ТЭЦ Бишкека при финансовой поддержке Китая была завершена в 2017 году.

Азаттык