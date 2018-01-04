МВД: Подозреваемый в убийстве Улана Салянова был его знакомым

Улан Салянов и подозреваемый в его убийстве были ранее знакомы. Об этом 29 декабря АКИpress сообщили из пресс-службы МВД. Согласно информации, задержанный был четырежды судим за грабеж, разбой, хулиганство и кражу.



Улан Салянов и подозреваемый в его убийстве были ранее знакомы. Об этом 29 декабря АКИpress сообщили из пресс-службы МВД. Согласно информации, задержанный был четырежды судим за грабеж, разбой, хулиганство и кражу.

"Остальные подозреваемые еще находятся в розыске. Их личности установлены и сейчас принимаются меры по их задержанию. Задержанный дает признательные показания, из которых следует, что он и У. Салянов были ранее знакомы. Была проделана большая работа по задержанию подозреваемого", - рассказали в пресс-службе.

Установлено, что когда преступники ворвались в дом, между ними и убитым состоялся короткий разговор. "Мы предполагали, что они знали друг друга, так и оказалось. Между ними были отношения, связанные с деньгами. Преступники намеревались ограбить, но ничего с собой не взяли", - говорится в информации.

Найденное у подозреваемого оружие и боеприпасы переданы на экспертизу.

42-летний Улан Салянов был застрелен в ночь на 6 ноября в собственном доме неизвестными лицами. Он проживал со своей супругой и двумя сыновьями в жилмассиве Кок-Жар, в своем недостроенном доме, без ворот.

"В 4:00 утра 4 неизвестных лиц в масках проникли в дом и приставили пистолет к сыну Улана Салянова. Он попросил отпустить сына, произошла схватка. В результате были совершены выстрелы, неизвестные скрылись с места преступления", - сообщал адвокат Улан Жамаков.

У. Салянов занимался продажей и ремонтом автомашин.

Источник: Баракелде, перевод: gezitter.org