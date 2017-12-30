Крым вернет Узбекистану незаконно вывезенные ценности

За контрабанду арабских рукописей и керамики жительница Крыма приговорена к условному тюремному сроку.
За контрабанду арабских рукописей и керамики жительница Крыма приговорена к условному тюремному сроку.
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Три года тюремного заключения условно получила 45–летняя Гулнора Эмирова за попытку нелегального провоза в Крым из Узбекистана старинных арабских рукописей и предметов быта. Уголовное дело против нее, как писал ForPost, было возбуждено в начале ноября российскими правоохранителями.
По данным следствия, 3 ноября женщина, не имея разрешения властей Узбекистана на вывоз и разрешения на ввоз Крымской таможни, отправила в контейнере в Крым 29 рукописей на арабском языке и 16 керамических изделий общей стоимостью 1,2 миллиона рублей.
"Приняв во внимание все доводы следствия, суд назначил Эмировой наказание в виде трех лет лишения свободы, которое применено условно. Культурные ценности будут возвращены Республике Узбекистан после вступления приговора в законную силу", – сообщила пресс–служба главного следственного управления Следственного комитета по Республике Крым.
Женщина осуждена по части 1 статьи 226.1 Уголовного кодекса РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС культурных ценностей в крупном размере). Приговор не вступил в законную силу.
Источник - ForPost
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