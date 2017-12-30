Экс-президент Алмазбек Атамбаев выпустил клип-песню "Новый год"

Алмазбек Атамбаев спел песню "Новый год" (видеоклип)

Экс-президент Алмазбек Атамбаев выпустил видеоклип на свою новую песню "Новый год".

Видео опубликовано на Youtube-канале студии Toptash.

Песня из первого музыкального альбома А.Атамбаева "Судьбе назло".

Запись, аранжировка и сведение студии Ekarecords.

Режиссер клипа Мирлан Саткымбаев, второй режиссер - Эрнист Уметалиев.







Источник - АКИpress