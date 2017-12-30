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Экс-президент Алмазбек Атамбаев выпустил клип-песню "Новый год"

Алмазбек Атамбаев спел песню "Новый год" (видеоклип)

 

Экс-президент Алмазбек Атамбаев выпустил видеоклип на свою новую песню "Новый год".

 

Видео опубликовано на Youtube-канале студии Toptash.

 

Песня из первого музыкального альбома А.Атамбаева "Судьбе назло".

 

Запись, аранжировка и сведение студии Ekarecords.

 

Режиссер клипа Мирлан Саткымбаев, второй режиссер - Эрнист Уметалиев.

 

 



 

 

 

Источник - АКИpress

           

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