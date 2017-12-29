В Жогорку Кенеше требуют наказать владельца собаки, надевшего на животное калпак

Депутат Жогорку Кенеша Тазабек Икрамов требует наказать владельца собаки в калпаке. Об этом он заявил в ходе заседания.

Депутат Жогорку Кенеша Тазабек Икрамов требует наказать владельца собаки в калпаке. Об этом он заявил в ходе заседания.



По его словам, так как в Кыргызстане 5 марта установлено Днем калпака и национальной одежды, такие действия наносят урон всей нации. Он считает, что хозяева собаки должны понести наказание по закону.



Икрамова поддержал его коллега, депутат от фракции «Бир Бол» Улугбек Ормонов. Он считает, что за такого рода действия граждане должны нести уголовное наказание.



Напомним, 22 декабря 2017 года в одном из торговых центров Бишкека прошел показ мод с участием собак. Главные герои мероприятия дефилировали в новогодних костюмах. Один из участников отважился одеть питомца в кыргызский национальный костюм. На голову собаки надели ак-калпак, что вызвало в сети Интернет волну негодования.

Источник: К-Nеws