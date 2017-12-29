В Кыргызстане задержан боевик, готовивший серию терактов

22 декабря органами ГКНБ задержан гражданин Кыргызстана Т.А., член международной террористической организации.

22 декабря органами ГКНБ задержан гражданин Кыргызстана Т.А., член международной террористической организации.



По данным пресс-службы Нацбезопасности, он с 2016 года находился в составе бандформирований МТО, где прошел диверсионную подготовку и принимал активное участие в боевых действиях против правительственных сил Сирии.



«По указанию главарей МТО, Т.А. пытался проникнуть в Кыргызстан с целью создания подпольной террористической ячейки и дальнейшей подготовки к совершению серии терактов в республике. Возбуждено уголовное дело. Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ. Ведется следствие», – говорится в сообщении.

Автор К-Nеws