Комитет ЖК направил в Генпрокуратуру обращение по Жалилову

Комитет Жогорку Кенеша по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции направил генеральному прокурору обращение касательно заявления экс-муфтия Чубака Жалилова. Об этом «Азаттыку» сообщила руководитель правозащитного центра «Кылым шамы» Азиза Абдирасулова.



Комитет Жогорку Кенеша по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции направил генеральному прокурору обращение касательно заявления экс-муфтия Чубака Жалилова. Об этом «Азаттыку» сообщила руководитель правозащитного центра «Кылым шамы» Азиза Абдирасулова.

По ее словам, парламентская фракция «Ата Мекен» также направила обращение по поводу религиозного деятеля в МВД с требованием изучить его заявление.

Абдирасулова отметила, что по обращению в отношении Чубака Жалилова ей ответила одна фракция и комитет. В начале декабря центр обратился в парламент, комитеты и фракции с просьбой подтвердить или опровергнуть заявление бывшего муфтия, члена Совета улемов Чубака Жалилова о том, что «вторых жен заводят и депутаты» и он проводил обряд «нике» (религиозный обряд бракосочетания) с приглашением многих людей.

Ранее Жалилов сказал, что проводил обряд нике с приглашением многих людей. По его словам, вторых жен заводят видные молдо, крупные чиновники и депутаты. «У меня есть возможность перечислить их по именам, потому что ничего предосудительного в этом нет. Это люди, которые поддерживают наши традиции. Я бы сказал, что их нужно благодарить за это и даже вручать ордена. Но им немного не хватает смелости», - сказал он.

Напомним, ранее в интернете распространилась видеозапись экс-муфтия Чубака Жалилова, где он сообщает, что женился во второй раз.

После этого официально было сообщено, что экс-муфтия пригласили в правоохранительные органы на допрос, где он сообщил, что считает «первую супругу официальной, вторую – любимой».

9 декабря в ГУВД «Азаттыку» сообщили, что супруга экс-муфтия Чубака Жалилова Гульнур Жалилова обратилась в милицию с заявлением на своего мужа. В милиции также подтвердили обращение Жалиловой в кризисный центр «Сезим». Однако позже в социальных сетях появилось сообщение Гульнур Жалиловой, в котором она опровергала информацию об обращении в милицию.

11 декабря глава ДУМК, муфтий КР Максат Токтомушев комментируя мнения в обществе, относительно Чубака Жалилова, заявил, что «в священном Коране дано разрешение при необходимости, в случае соблюдения ряда условий заключать несколько браков, поэтому член Совета аалымов Чубак Жалилов не виноват перед Всевышним».

Согласно 153 статье Уголовного кодекса КР «двоеженство или многоженство, то есть сожительство с двумя или несколькими женщинами с ведением общего хозяйства, - наказывается лишением свободы на срок до двух лет».

Источник: газета «Фабула пресс» №97 от 26.12.2017 / стр. 4, gezitter.org