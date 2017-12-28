Переведено 78 млн сомов на зарплату дорожным строителям на Иссык-Куле

Переведено 78 млн сомов на зарплату дорожным строителям на Иссык-Куле. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорог.





Переведено 78 млн сомов на зарплату дорожным строителям на Иссык-Куле. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорог.

Согласно информации министерства, заказчиком строительства дороги Балыкчы-Тамчы-Чолпон-Ата-Корумду выступает Дорожный департамент. Исполнителем – общество с ограниченной ответственностью "Лонг Хай" – дочерняя компания "Китайской корпорации по строительству дорог и мостов".

Строительство идет за счет средств республиканского бюджета. Вследствие дефицита бюджета, задолженность по зарплатам работников за 3 месяца составляла 77,9 млн сомов. Указанные средства переведены 25 декабря.

Источник: maralfm.kg, gezitter.org