Переведено 78 млн сомов на зарплату дорожным строителям на Иссык-Куле. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорог.
Переведено 78 млн сомов на зарплату дорожным строителям на Иссык-Куле. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорог.
Согласно информации министерства, заказчиком строительства дороги Балыкчы-Тамчы-Чолпон-Ата-Корумду выступает Дорожный департамент. Исполнителем – общество с ограниченной ответственностью "Лонг Хай" – дочерняя компания "Китайской корпорации по строительству дорог и мостов".
Строительство идет за счет средств республиканского бюджета. Вследствие дефицита бюджета, задолженность по зарплатам работников за 3 месяца составляла 77,9 млн сомов. Указанные средства переведены 25 декабря.
Источник: maralfm.kg, gezitter.org
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