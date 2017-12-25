Высокие отношения. В Беловодском депутаты избили заместителя главы айыл окмоту

«Орозалиев сказал, что распоряжение должны подписать представители Госэкотехинспекции и сам глава айыл окмоту. Депутат принялся кричать на Орозалиева, оскорблять. А потом подбежал и ударил его по лицу», — рассказал Юсуп Китаев.



В селе Беловодском на сессии местного кенеша депутаты избили заместителя главы айыльного кенеша Советбека Орозалиева. Об этом сообщают читатели ИА «24.kg».

Один из местных жителей — Юсуп Китаев — рассказал ИА «24.kg», что конфликт произошел, когда Советбек Орозалиев отчитывался о проделанной работе. Один из членов фракции «Республика — Ата Журт» задал ему вопрос относительно водонапорной башни.

«Орозалиев сказал, что распоряжение должны подписать представители Госэкотехинспекции и сам глава айыл окмоту. Депутат принялся кричать на Орозалиева, оскорблять. А потом подбежал и ударил его по лицу», — рассказал Юсуп Китаев.

В ОВД Московского района информацию о драке подтвердили, добавив, что по факту проводится проверка. Советбек Орозалиев написал заявление в милицию и отправлен на экспертизу, чтобы снять побои.



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