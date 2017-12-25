Китай закрыл или отозвал лицензии у более 10 тысяч интернет-сайтов

Китай закрыл или отозвал лицензии у 13 000 интернет-сайтов, начиная с 2015 года, за "нарушение правил пользования интернетом". Об этом в воскресенье сообщает Франс Пресс со ссылкой на государственные СМИ КНР.
Китай закрыл или отозвал лицензии у 13 000 интернет-сайтов, начиная с 2015 года, за "нарушение правил пользования интернетом". Об этом в воскресенье сообщает Франс Пресс со ссылкой на государственные СМИ КНР. Как отмечает Франс Пресс, об этом стало известно, по мере того как коммунистическая партия в Китае продолжает укреплять жесткое регулирование интернета, что, по мнению критиков, усилилось, после того как председатель КНР Си Цзиньпин пришел к власти в 2012 году.
Были закрыты почти 10 миллионов интернет-аккаунтов за "нарушение правил пользования". "Эти шаги имеют мощный сдерживающий эффект", – приводит Синьхуа слова Ван Шэнцзюня, заместителя председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей.
Несмотря на то что Китай является страной с самым большим в мире числом пользователей интернета, в докладе американского аналитического центра Freedom House за 2015 год установлено, что в КНР действует самая жесткая политика контроля всемирной сети, что ставит КНР на 65-е место по свободе интернета после Ирана и Сирии.
В этом году Китай принял новые правила, в соответствии с которыми иностранные технические компании должны хранить данные пользователей внутри страны, вводить новые ограничения на контент и препятствовать использованию программных средств, которые позволяют пользователям обходить цензуру. Google, Facebook, Twitter и The New York Times заблокированы в Китае среди многих других иностранных сайтов.
Пекин строго защищает то, что он называет "киберсуверенитетом", и утверждает, что различные формы веб-цензуры, известные под общим названием "Великая противопожарная стена", необходимы для защиты национальной безопасности. В Китае веб-сайты должны регистрироваться у властей и несут ответственность за "обеспечение законности любой информации", размещенной на их платформах, в соответствии с правилами, действующими с 2000 года. Когда их содержание противоречит мнению властей, они приостанавливаются или подвергаются штрафам.
Азаттык
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