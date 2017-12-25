Турция: Уволены 2700 госслужащих, подозреваемых в связях с Гюленом

В Турции уволены с государственной службы 2746 человек за якобы причастность к террористической деятельности. Анкара проводит чистки, начатые после неудавшейся попытки военного переворота в прошлом году.
В Турции уволены с государственной службы 2746 человек за якобы причастность к террористической деятельности. Анкара проводит чистки, начатые после неудавшейся попытки военного переворота в прошлом году. Согласно постановлению правительства, опубликованному в "Официальном вестнике" 24 декабря, уволенные сотрудники это 637 военнослужащих, 360 сотрудников жандармерии, 150 ученых и других работников университетов. Турецкие власти обвиняют в попытке государственного переворота в июле 2016 года находящегося в США Фетхуллаха Гюлена.
Более 110 тысяч человек были уволены или отстранены от своих должностей, а около 50 тысяч человек были арестованы по обвинению в связях с Гюленом. Гюлен отрицает участие в попытке государственного переворота, в результате которого погибло 240 человек. Правительство Эрдогана утверждает, что репрессии необходимы для противодействия сохраняющейся опасности, исходящей от последователей движения Гюлена.
Правозащитники считают, что президент Турции Реджеп Эрдоган использовал попытку переворота в качестве предлога для подавления инакомыслия.
Азаттык
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