Жабиров направил открытое обращение в органы по фото собаки в калпаке

Кинорежиссер Ырысбек Жабиров направил открытое обращение в правоохранительные органы по поводу фотографии собаки в калпаке, сделаной на одном из мероприятий в Бишкеке.

Кинорежиссер Ырысбек Жабиров направил открытое обращение в правоохранительные органы по поводу фотографии собаки в калпаке, сделаной на одном из мероприятий в Бишкеке.

По его словам, в Интернете появилось фото с выставки собак в Бишкеке, где на одну из участниц надели кыргызский калпак. Жабиров требует, чтобы организаторы конкурса попросили прощения у народа, так как «надетый на животное калпак считается у кыргызов насмешкой».

Опубликованная в Интернете фотография была сделана на модном показе собак Dog’s Fashion Show-2018, который прошел в «Бишкек Парке».

В социальных сетях некоторые пользователи критикуют использование калпака, другие считают, что не стоит обращать на это внимание и придавать значение.

Организаторы отметили, что не отвечают за костюмы участников. По их словам, «это просто конкурс».

Ак калпак — национальный головной убор кыргызов. 26 июня 2016 года Жогорку Кенеш признал День национального головного убора официальным праздничным днем. Инициатором назначения этого дня выступил Ырысбек Жабиров.

Азаттык