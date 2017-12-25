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Жабиров направил открытое обращение в органы по фото собаки в калпаке

Кинорежиссер Ырысбек Жабиров направил открытое обращение в правоохранительные органы по поводу фотографии собаки в калпаке, сделаной на одном из мероприятий в Бишкеке.

 

 

 

Кинорежиссер Ырысбек Жабиров направил открытое обращение в правоохранительные органы по поводу фотографии собаки в калпаке, сделаной на одном из мероприятий в Бишкеке.

 

По его словам, в Интернете появилось фото с выставки собак в Бишкеке, где на одну из участниц надели кыргызский калпак. Жабиров требует, чтобы организаторы конкурса попросили прощения у народа, так как «надетый на животное калпак считается у кыргызов насмешкой».

 

Опубликованная в Интернете фотография была сделана на модном показе собак Dog’s Fashion Show-2018, который прошел в «Бишкек Парке».

 

В социальных сетях некоторые пользователи критикуют использование калпака, другие считают, что не стоит обращать на это внимание и придавать значение.

 

Организаторы отметили, что не отвечают за костюмы участников. По их словам, «это просто конкурс».

 

Ак калпак — национальный головной убор кыргызов. 26 июня 2016 года Жогорку Кенеш признал День национального головного убора официальным праздничным днем. Инициатором назначения этого дня выступил Ырысбек Жабиров.

 

 

 

Азаттык

           

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