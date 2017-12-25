В Бишкеке пройдет выставка узбекистанских автомобилей

В Бишкеке пройдет выставка узбекистанского автопрома.
Организатором мероприятия выступает Агентство по защите и продвижению инвестиций КР. По данным ведомства, на выставке в основном будут представлены произведенные в Узбекистане автомобили RAVON и автобусы ISUZU.
Ожидается также, что руководители автозаводов РУз встретятся с журналистами КР и ответят на их вопросы. В частности, они расскажут о возможностях и путях сотрудничества между двумя странами в рамках ранее подписанных соглашений. В конце выставки пройдет шоу-программа и будут разыграны ценные призы.
Как главный приз выставлен автомобиль узбекистанского производства.
Азаттык
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!