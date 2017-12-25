В Бишкеке пройдет выставка узбекистанских автомобилей

В Бишкеке пройдет выставка узбекистанского автопрома.

Организатором мероприятия выступает Агентство по защите и продвижению инвестиций КР. По данным ведомства, на выставке в основном будут представлены произведенные в Узбекистане автомобили RAVON и автобусы ISUZU.

Ожидается также, что руководители автозаводов РУз встретятся с журналистами КР и ответят на их вопросы. В частности, они расскажут о возможностях и путях сотрудничества между двумя странами в рамках ранее подписанных соглашений. В конце выставки пройдет шоу-программа и будут разыграны ценные призы.

Как главный приз выставлен автомобиль узбекистанского производства.

Азаттык