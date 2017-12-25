Мы думали, Туманов останется в тумане

Бывший депутат Жогорку Кенеша Токтогул Туманов назначен директором государственного предприятия «Мулк» (имущество). В бытность депутатом Жогорку Кенеша Туманов затуманил многие дела.





Бывший депутат Жогорку Кенеша Токтогул Туманов назначен директором государственного предприятия «Мулк» (имущество). В бытность депутатом Жогорку Кенеша Туманов затуманил многие дела. Говорилось о его причастности ко многим скандальным делам. Может быть, из-за этого, или по другим причинам он не пришел депутатом в следующий парламент. Почему-то его не было видно, присмирел. Оказалось, выжидал ситуации. С приходом Сооронбая Жээнбекова президентом сразу назначен на новую должность. Баракелде-молодец, Туманов! Да здравствует Сооронбай!

Источник: газета «Ачык саясат плюс» №48 от 22.12.2017/стр.2, перевод: gezitter.org