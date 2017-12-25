Волки рвут сбоку, а Абдыкалык мырза «улетел на Луну»?

Сейчас и без того двуногие волки опустошают карман нашего народа. Баловство чиновников явно финансируется налогами за счет трудового пота народа. Но в то же время что делают сосущие бюджет чиновники?





Сейчас и без того двуногие волки опустошают карман нашего народа. Баловство чиновников явно финансируется налогами за счет трудового пота народа. Но в то же время что делают сосущие бюджет чиновники? Я к тому, что сейчас зима. Говорят об усилении волков в отдаленных районах республики. Кто примет меры? Мы ранее были свидетелями выплаты денег охотникам, специально направляемым на отстрел волков. И сейчас так же? Или в нашей стране дано разрешение только на «инохоту»? Руководитель Агентства по лесному хозяйству Абдыкалык Рустамов не способен открыть рот в этом отношении. Наступит ли день, когда Абдыкалыков мырза спустится на землю, уйдя от образа живущего на Луне человека? Ему бы следовало усилить борьбу с волками, а не смотреть безразлично.

Источник: газета «De факто» №49 от 22.12.2017/стр.7, перевод: gezitter.org