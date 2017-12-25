Кто пойдет в Совет безопасности?

Возможен уход с должности министра МВД Улана Исраилова и приход на новую должность в Совет безопасности. Об этом мы получили информацию из надежных источников.
Возможен уход с должности министра МВД Улана Исраилова и приход на новую должность в Совет безопасности. Об этом мы получили информацию из надежных источников. Мы желаем, чтоб во главу кыргызской милиции был назначен отличный профессиональный руководитель, чтоб реализовал столько лет не осуществляемую «глубокоуважаемую» настоящую реформу. Куда бы ни пошел Исраилов, пусть будет благополучна его золотая голова.
Источник: газета «Ачык саясат плюс» №48 от 22.12.2017/стр.2, перевод: gezitter.org
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