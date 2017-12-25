Кто отомстил Карганбеку?

Карганбек Самаков лишен свободы на 10 лет. На основании амнистии срок сокращен на 7 лет, останется сидеть в колонии 3 года. А его сын Кубанычбек Самаков лишен свободы на 8 лет с конфискацией дома-имущества.



Карганбек Самаков лишен свободы на 10 лет. На основании амнистии срок сокращен на 7 лет, останется сидеть в колонии 3 года. А его сын Кубанычбек Самаков лишен свободы на 8 лет с конфискацией дома-имущества. Карганбеку Самакову предъявили обвинение «незаконно трансформировал 262 га земли на территории сел Кара-Жыгач, Байтик и Лебединовка Аламудунского района», 14 мая 2015 года было возбуждено уголовное дело. Больше всего интересует вопрос: Кто отомстил Самакову? Ведь он не был политиком оппозиционного характера. Мы не видели также его противостояния с властью. Мы знали всего лишь об испорченных отношениях между ним и Текебаевым. Общественность предполагает «прокуроры отомстили Самакову». Дело в том что, оказывается, сын Карганбека мырзы способствовал задержанию какого-то прокурора на взятке.

Источник: газета «Ачык саясат плюс» №48 от 22.12.2017/стр.3, перевод: gezitter.org