ГУВД г.Бишкек: Материалы служебного расследования в отношении должностных лиц УВД Свердловского района будут переданы в Генеральную прокуратуры

Бишкек, "Саясат. kg". В связи с поступившими жалобами и обращениями от граждан города Бишкек в отношении сотрудников УВД Свердловского района, была создана рабочая комиссия из числа сотрудников Центрального аппарата МВД КР и ГУВД г.Бишкек

В связи с поступившими жалобами и обращениями от граждан города Бишкек в отношении сотрудников УВД Свердловского района, была создана рабочая комиссия из числа сотрудников Центрального аппарата МВД КР и ГУВД г.Бишкек, которой проводится проверка служебной деятельности, как

руководства и сотрудников ГОМ № 7, обслуживающих ТРК «Дордой», так и УВД Свердловского района г.Бишкек в целом.



В ходе проверки изучено более 500 отказных материалов, процессуальные

решения по которым были приняты в текущем году и по результатам

контрольной проверки с обратившимися гражданами установлено, что решения

по ним были вынесены необоснованно, поскольку имелись факты совершенных

преступлений. У обратившихся граждан вновь были отобраны заявления,

которые вместе с отказными материалами направлены в органы прокуратуры

для отмены ранее принятых по ним решений и возбуждения уголовных дел.

Вместе с тем выявлены порядка 40 заявлений, которые незаконно были

списаны сотрудниками органов дознания в номенклатурное дело. Указанные

заявления в настоящее время зарегистрированы в установленном порядке и

по ним также принимаются законные решения.



В отношении руководства и сотрудников УВД Свердловского района и ГУВД

г.Бишкек начато служебное расследование, по результатам которого

материалы будут переданы в Генеральную прокуратуры для дачи юридической

оценки виновным должностным лицам. А также будет приняты меры

дисциплинарной ответственности в отношении сотрудников Свердловского

РУВД и ГУВД г.Бишкек, допускавших нарушения.



Работа с обращениями граждан являются одним из важных критериев оценки

эффективности выполнения милицией задач по обеспечению прав и свобод, по

обеспечению правопорядка и борьбе с преступностью.

Пресс-служба ГУВД г.Бишкек

