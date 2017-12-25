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ГУВД г.Бишкек:  Материалы служебного расследования в отношении  должностных лиц УВД Свердловского района будут переданы в Генеральную  прокуратуры  

Бишкек, "Саясат. kg". В связи  с поступившими жалобами и обращениями от граждан города  Бишкек  в отношении сотрудников УВД Свердловского района, была  создана  рабочая комиссия из числа сотрудников Центрального аппарата МВД КР и  ГУВД г.Бишкек

 

 

В связи  с поступившими жалобами и обращениями от граждан города  Бишкек  в отношении сотрудников УВД Свердловского района, была  создана  рабочая комиссия из числа сотрудников Центрального аппарата МВД КР и  ГУВД г.Бишкек, которой проводится проверка служебной деятельности, как 
руководства и сотрудников ГОМ № 7, обслуживающих ТРК «Дордой», так и УВД  Свердловского района г.Бишкек в целом.

 


 В ходе проверки изучено более 500 отказных материалов, процессуальные 
решения по которым были приняты в текущем году и по результатам 
контрольной проверки с обратившимися гражданами установлено, что решения 
по ним были вынесены необоснованно, поскольку имелись факты совершенных 
преступлений. У обратившихся граждан вновь были отобраны заявления, 
которые вместе с отказными материалами направлены в органы прокуратуры 
для отмены ранее принятых по ним решений и возбуждения уголовных дел.

 

 

Вместе с тем выявлены порядка 40 заявлений, которые незаконно были 
списаны сотрудниками органов дознания в номенклатурное дело. Указанные 
заявления в настоящее время зарегистрированы в установленном порядке и 
по ним также принимаются законные решения.

 


В отношении руководства и сотрудников УВД Свердловского района и ГУВД 
г.Бишкек начато служебное расследование, по результатам которого 
материалы будут переданы в Генеральную прокуратуры для дачи юридической 
оценки виновным  должностным лицам.     А также будет приняты меры 
дисциплинарной ответственности в отношении  сотрудников Свердловского 
РУВД и ГУВД г.Бишкек, допускавших  нарушения.

 


Работа с обращениями граждан являются одним из важных критериев оценки 
эффективности выполнения милицией задач по обеспечению прав и свобод, по 
обеспечению правопорядка и борьбе с преступностью.

 

 

 

Пресс-служба ГУВД г.Бишкек
 

           

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