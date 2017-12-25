ГУВД г.Бишкек:  Материалы служебного расследования в отношении  должностных лиц УВД Свердловского района будут переданы в Генеральную  прокуратуры  

Бишкек, "Саясат. kg". В связи с поступившими жалобами и обращениями от граждан города Бишкек в отношении сотрудников УВД Свердловского района, была создана рабочая комиссия из числа сотрудников Центрального аппарата МВД КР и ГУВД г.Бишкек
В связи с поступившими жалобами и обращениями от граждан города Бишкек в отношении сотрудников УВД Свердловского района, была создана рабочая комиссия из числа сотрудников Центрального аппарата МВД КР и ГУВД г.Бишкек, которой проводится проверка служебной деятельности, как
руководства и сотрудников ГОМ № 7, обслуживающих ТРК «Дордой», так и УВД Свердловского района г.Бишкек в целом.
В ходе проверки изучено более 500 отказных материалов, процессуальные
решения по которым были приняты в текущем году и по результатам
контрольной проверки с обратившимися гражданами установлено, что решения
по ним были вынесены необоснованно, поскольку имелись факты совершенных
преступлений. У обратившихся граждан вновь были отобраны заявления,
которые вместе с отказными материалами направлены в органы прокуратуры
для отмены ранее принятых по ним решений и возбуждения уголовных дел.
Вместе с тем выявлены порядка 40 заявлений, которые незаконно были
списаны сотрудниками органов дознания в номенклатурное дело. Указанные
заявления в настоящее время зарегистрированы в установленном порядке и
по ним также принимаются законные решения.
В отношении руководства и сотрудников УВД Свердловского района и ГУВД
г.Бишкек начато служебное расследование, по результатам которого
материалы будут переданы в Генеральную прокуратуры для дачи юридической
оценки виновным должностным лицам. А также будет приняты меры
дисциплинарной ответственности в отношении сотрудников Свердловского
РУВД и ГУВД г.Бишкек, допускавших нарушения.
Работа с обращениями граждан являются одним из важных критериев оценки
эффективности выполнения милицией задач по обеспечению прав и свобод, по
обеспечению правопорядка и борьбе с преступностью.
Пресс-служба ГУВД г.Бишкек
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