УВД Жалал-Абадской области возбудило уголовное дело по факту жестокого обращения с животными

Бишкек, "Саясат. kg". Было распространено видео, как в Жалал-Абаде некий молодой человек во дворе своего частного дома хладнокровно убивает собаку выстрелом из ружья. После произошедшего видно как парень не скрывает своего удовольствия и радости по поводу такого жестокого поступка.

Ранее в соцсетях и во многих информационных агентствах сообщалось о жестоком обращении с животным. Было распространено видео, как в

Жалал-Абаде некий молодой человек во дворе своего частного дома хладнокровно убивает собаку выстрелом из ружья. После произошедшего видно как парень не скрывает своего удовольствия и радости по поводу такого жестокого поступка.



Публикация этого видео вызвала широкий общественный резонанс.



По данному факту УВД Жалал-Абадской области провело проверочные

мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств

произошедшего.



По предварительным данным события, запечатленные на видео, происходили в

сентябре текущего года в Сузакском районе Жалал-Абадской области. Свои

действия гражданин А.Ш.1997 года рождения объясняет тем, что его собака

породы «Алабай» якобы была больная, покусала друга и нападает на кур.

Оружие, карабин «Вепрь», из которого он стрелял, принадлежит отцу.



Однако на момент проверки выявились нарушения установленных сроков

регистрации (перерегистрации) огнестрельного оружия и правил постановки

его на учет, иными словами разрешение на хранение (только до начала

декабря текущего года) просроченное.



На основании собранных документов по вышеуказанным фактам следственным

отделом УВД Жалал-Абадской области возбуждено уголовное дело по ст.264

(Жестокое обращение с животными) УК КР.



В настоящее время проводится расследование.

Пресс-служба МВД

