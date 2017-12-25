УВД Жалал-Абадской области возбудило уголовное дело по факту жестокого  обращения с животными

Бишкек, "Саясат. kg". Было распространено видео, как в Жалал-Абаде некий молодой человек во дворе своего частного дома хладнокровно убивает собаку выстрелом из ружья. После произошедшего видно как парень не скрывает своего удовольствия и радости по поводу такого жестокого поступка.
Ранее в соцсетях и во многих информационных агентствах сообщалось о жестоком обращении с животным. Было распространено видео, как в
Жалал-Абаде некий молодой человек во дворе своего частного дома хладнокровно убивает собаку выстрелом из ружья. После произошедшего видно как парень не скрывает своего удовольствия и радости по поводу такого жестокого поступка.
Публикация этого видео вызвала широкий общественный резонанс.
По данному факту УВД Жалал-Абадской области провело проверочные
мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств
произошедшего.
По предварительным данным события, запечатленные на видео, происходили в
сентябре текущего года в Сузакском районе Жалал-Абадской области. Свои
действия гражданин А.Ш.1997 года рождения объясняет тем, что его собака
породы «Алабай» якобы была больная, покусала друга и нападает на кур.
Оружие, карабин «Вепрь», из которого он стрелял, принадлежит отцу.
Однако на момент проверки выявились нарушения установленных сроков
регистрации (перерегистрации) огнестрельного оружия и правил постановки
его на учет, иными словами разрешение на хранение (только до начала
декабря текущего года) просроченное.
На основании собранных документов по вышеуказанным фактам следственным
отделом УВД Жалал-Абадской области возбуждено уголовное дело по ст.264
(Жестокое обращение с животными) УК КР.
В настоящее время проводится расследование.
Пресс-служба МВД
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