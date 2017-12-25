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УВД Жалал-Абадской области возбудило уголовное дело по факту жестокого  обращения с животными

Бишкек, "Саясат. kg".  Было распространено видео, как в  Жалал-Абаде некий молодой человек во дворе своего частного дома  хладнокровно убивает собаку выстрелом из ружья. После произошедшего  видно как парень не скрывает своего удовольствия и радости по поводу  такого жестокого поступка.

 

 

 

Ранее в соцсетях и во многих информационных агентствах сообщалось о  жестоком обращении с животным. Было распространено видео, как в 
Жалал-Абаде некий молодой человек во дворе своего частного дома  хладнокровно убивает собаку выстрелом из ружья. После произошедшего  видно как парень не скрывает своего удовольствия и радости по поводу  такого жестокого поступка.


Публикация этого видео вызвала широкий общественный резонанс.


По данному факту УВД Жалал-Абадской области провело проверочные 
мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств 
произошедшего.


По предварительным данным события, запечатленные на видео, происходили в 
сентябре текущего года в Сузакском районе Жалал-Абадской области. Свои 
действия гражданин А.Ш.1997 года рождения объясняет тем, что его собака 
породы «Алабай» якобы была больная, покусала друга и нападает на кур. 
Оружие, карабин «Вепрь», из которого он стрелял, принадлежит отцу. 


Однако на момент проверки выявились нарушения установленных сроков 
регистрации (перерегистрации) огнестрельного оружия и правил постановки 
его на учет, иными словами разрешение на хранение (только до начала 
декабря текущего года) просроченное.


На основании собранных документов по вышеуказанным фактам следственным 
отделом УВД Жалал-Абадской области возбуждено уголовное дело по ст.264 
(Жестокое обращение с животными) УК КР.


В настоящее время проводится расследование.

 

 

Пресс-служба МВД
 

           

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