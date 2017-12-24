Премьеру не понравилось решение правительства: просто красивые слова

Премьер-министр Сапар Исаков раскритиковал подготовленный проект протокольного решения заседания правительства КР по вопросу обеспеченности медицинскими кадрами.



Премьер-министр Сапар Исаков раскритиковал подготовленный проект протокольного решения заседания правительства КР по вопросу обеспеченности медицинскими кадрами.

«Это протокольное поручение не пойдет: оно ни о чем. Это просто красивые слова! Как решать проблему? Какие шаги следует предпринять? Об этом ничего не сказано. Если примем такое протокольное поручение, то уже завтра оно будет забыто», — сказал глава кабмина.

«Вы все прочитали документ? Здесь ничего нет. «Содействовать в обеспечении врачей-ординаторов временным жильем». А где брать это жилье? Не прописано. Разработайте рабочий план. Все вопросы и предложения, которые сегодня прозвучали, вы должны учесть и включить в план. В течение четырех дней документ должен быть готов. Только тогда будет результат, я считаю», — добавил Сапар Исаков.



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