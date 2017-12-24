Как помочь трудовым мигрантам, знает чиновник

Председатель Государственной службы по миграции Медетбек Айдаралиев рассказал, как помочь мигрантам и облегчить им жизни при трудоустройстве за рубежом. Об этом чиновник заявил сегодня на парламентских слушаниях по поддержке соотечественников.
Председатель Государственной службы по миграции Медетбек Айдаралиев рассказал, как помочь мигрантам и облегчить им жизни при трудоустройстве за рубежом. Об этом чиновник заявил сегодня на парламентских слушаниях по поддержке соотечественников.
По его словам, сейчас наши граждане регистрируются по месту жительства. Но было бы удобнее, если бы регистрация проводилась по месту работы. Этот вопрос уже внесен на рассмотрение партнеров по ЕАЭС. Кроме того, сегодня мигрантам предоставляется 15 дней на поиск работы, чтобы не выезжать из страны. Этот срок предлагается увеличить до 30 дней.
«Будет облегчена процедура доставки груза-200 в Кыргызстан. Теперь вместо десяти документов нужно будет представить всего два — справку о смерти и доверенность на вывозящего. На третий день будет перечисляться компенсация в консульстве», — подчеркнул Медетбек Айдаралиев.
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