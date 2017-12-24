Что происходит вокруг НТС? Канал Омурбеку Бабанову больше не принадлежит

Генеральный директор НТС Жайнак Усен уулу рассказал на пресс-конференции в ИА «24.kg», кому принадлежит сейчас канал.





Генеральный директор НТС Жайнак Усен уулу рассказал на пресс-конференции в ИА «24.kg», кому принадлежит сейчас канал.

По его словам, учредителем является некий Данияр Мырзаев. Но кто он, глава канала не знает.

Жайнак Усен уулу также не смог пояснить, какое отношение Данияр Мырзаев имеет к бывшему главе парламентской фракции «Республика — Ата Журт» Омурбеку Бабанову. Но утверждает, что господин Мырзаев реально существует.

Отметим, опись оборудования на канале НТС завершена. Телекомпания перешла в доверительное управление Жайнаку Усен уулу. Адвокаты готовят документы, чтобы оспорить определение Межрайонного суда, вынесенное на основании иска компании Grextomln Capital Ltd., аффилированной, по некоторым данным, с Максимом Бакиевым и зарегистрированной в офшоре Белиза.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/71824/

