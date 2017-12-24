Каныбек Иманалиев: "Уровень доверия к судам в нашей стране упал до уровня африканских стран"

На пленарном заседании Жогорку Кенеша сегодня, 21 декабря, депутат оппозиционной фракции "Ата Мекен" Каныбек Иманалиев заявил, что в стране очень низкий уровень доверия к судам. Такое мнение народный избранник выразил во время утверждения нового состава Совета по отбору судей.





На пленарном заседании Жогорку Кенеша сегодня, 21 декабря, депутат оппозиционной фракции "Ата Мекен" Каныбек Иманалиев заявил, что в стране очень низкий уровень доверия к судам. Такое мнение народный избранник выразил во время утверждения нового состава Совета по отбору судей.

"Как показывает исследование, большинство граждан в первую очередь недовольны судами. В международных рейтингах мы откатились назад. По уровню доверия к судам оказались на уровне африканских стран. Призванные защищать права кыргызского народа, его честь и достоинство суды превратились в орган, несущий угрозу. Мы, депутаты фракции "Ата Мекен", за 10 месяцев посещения судебных процессов собственными глазами увидели, что главная наша проблема – судебный вопрос", - сказал Иманалиев.

Далее он обратился к Совету по отбору судей со словами: "Вы представляете третий по счёту состав Совета по отбору судей. Мы откатились назад после 2010 года. В последние времена судьи выносят не правовые, а политические решения. Это очень большая угроза для стабильности государства, потому что стержень государства держит не правительство, не парламент, а судебная система", - отметил народный избранник.

Кроме того Иманалиев отметил необходимость разработки законов по ответственности судей.

Источник: super.kg, gezitter.org