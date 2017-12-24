Успеет ли команда Сапара Исакова распродать богатства Кыргызстана до весны?

«Аппетит» команды «волчат» Сапара Исакова оказался внушительным! В этом они, наверное, не уступят сбежавшим «старым волкам». Если они дешево продадут «Мегаком», отдадут на 26 лет туркам управление аэропортом «Манас», то подом будут думать о том, как подороже продать акции «Кумтора».
«Аппетит» команды «волчат» Сапара Исакова оказался внушительным! В этом они, наверное, не уступят сбежавшим «старым волкам». Если они дешево продадут «Мегаком», отдадут на 26 лет туркам управление аэропортом «Манас», то подом будут думать о том, как подороже продать акции «Кумтора».
«Аппетит» команды «волчат» Сапара Исакова оказался внушительным! В этом они, наверное, не уступят сбежавшим «старым волкам». Если они дешево продадут «Мегаком», отдадут на 26 лет туркам управление аэропортом «Манас», то подом будут думать о том, как подороже продать акции «Кумтора».
Но есть одна проблема. Правительство Сапара Исакова обязано решать проблемы на границе в соответствии с Дорожной картой, которая была подписана с Казахстаном. Для этого потребуется провести реальную борьбу с коррупцией на таможне, которую возглавляет Кулматов. Качество экспортируемых товаров нужно будет повышать на деле, а не на словах. Это тяжелая работа, которая не по плечу «детскому правительству». Депутаты будут ждать до весны и потребуют отчет о наращивании производства и экспорта, а не о продаже богатств Кыргызстана. Тогда дешевый пиар в виде бумажной программы «Таза коом» не поможет.
В общем, подождем до весны…
Источник: газета «Азия news» №51 от 21.12.2017 / стр. 1, gezitter.org
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