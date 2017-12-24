Расследование раскрыло преступление офицеров

Военная прокуратура КР возбудила уголовное дело по скандальным фактам подделки некоторыми лицами документов о том, что они являются ветеранами войны в Афганистане, благодаря чему им выплачивались пенсии и предоставлялись льготы.





Военная прокуратура КР возбудила уголовное дело по скандальным фактам подделки некоторыми лицами документов о том, что они являются ветеранами войны в Афганистане, благодаря чему им выплачивались пенсии и предоставлялись льготы.

До этого межведомственная комиссия выявила 160 офицеров Вооруженных сил, чье участие в афганской войне вызвало подозрения. В результате расследования выяснилось, что 53 человека из этого числа никогда не принимали участие в боевых действиях на территории Афганистана.

Среди них есть полковники и генералы, которые работали в высшем руководстве Вооруженных сил КР и уже вышли на пенсию. Согласно заключению межведомственной комиссии, в результате этих мошеннических действий госбюджету был нанесен ущерб в более чем 80 млн сомов. Но некоторые генералы, чьи имена озвучивались на интернет-сайтах, заявляют, что есть доказательства их участия в афганской войне, опровергая тем самым заключение комиссии.





Скандальное дело начали расследовать

Созданная при правительстве КР межведомственная комиссия год проверяла офицеров, которые по сравнению с другими военнослужащими в качестве участников афганской войны и других аналогичных вооруженных конфликтов получали большую по размеру пенсию, а также различные льготы за счет государства. Под подозрение попали 160 офицеров, когда-то работавших в Министерстве обороны, Погранслужбе, ГСИН и МВД, позже вышедшие на пенсию как бывшие воины-афганцы. В результате выяснилось, что 53 человека из них никогда не принимали участие ни в каких боевых действиях.

Военный прокурор Нуркамал Набиев сообщил, что по обнаруженным комиссией фактам сейчас в рамках следствия проводятся дополнительные работы:

- Они проверили по списку всех, кто получает деньги как бывший участник военных действий в Афганистане или других местах, и передали нам эти результаты. По этим фактам мы возбудили уголовное дело, сейчас ведется следствие. Но сказать, что все, кто находится в этом списке, совершили мошенничество, мы не можем. Потому что возникла необходимость запроса архивных материалов из других стран. А там тоже могут быть утеряны необходимые документы. И если туда будет направлен запрос, а нам ответят, что «документов нет», то говорить, что эти люди там не служили, тоже нельзя. Потому что мы должны провести другие проверки, найти их сослуживцев, командиров.

Генерал - «участник» войны в Йемене

В заключении межведомственной комиссии среди тех, кто подозревается в подделке документов о том, что они являются участниками афганской войны и других аналогичных вооруженных конфликтов, есть полковники и генералы, которые работали в высшем руководстве Вооруженных сил КР и уже вышли на пенсию.

Бывший руководитель Генерального штаба Минобороны, генерал-майор Нуридин Чомоев получал дополнительные надбавки к своей пенсии и другие выплаты как участник военных действий в Йемене. Но в результате проверки выяснилось, что Нуридин Чомоев находился в этой стране в спокойное время, а именно в 1986-1989 годы, когда отправился туда в служебную командировку. По официальным данным, в те годы в Йемене никаких военных действий не было. Вооруженные конфликты в этой стране приходятся на 1962-1963,1967, а также 1969 годы. Сам генерал-майор на пенсии Нуридин Чомоев, чей сын Нурлан Чомоев сейчас является заместителем главы Генштаба ВС КР, не посчитал нужным дать развернутый комментарий по этому вопросу:

- Я сейчас не могу ответить по телефону. Не смогу по телефону все рассказать и объяснить. В моем личном деле указано, что я прослужил там три года. Вот оттуда все и возьмите.

Из Туркменистана в Афганистан…

Также среди офицеров высокого ранга, попавших в списки комиссии, оказался генерал-майор Рысбек Мирзаматов, чье имя всплыло на некоторых интернет-сайтах. Он в 1983-1985 годы проходил службу в городе Иолотань (Туркменистан). Но в его личном деле указано, что в 1984-1985 годы он служил в Афганистане. После проверки комиссия дала заключение, что он «не проходил службу в Афганистане».

Между тем житель Ташкента, полковник в отставке Мухитдин Кадыров написал объяснительное письмо в комиссию о том, что в Туркменистане он служил в одном подразделении с Рысбеком Мирзаматовым, и время от времени их направляли в Афганистан для выполнения различных заданий. Генерал-майор погранслужб на пенсии Рысбек Мирзаматов заявил, что не согласен с заключением комиссии и выразил готовность идти до конца в этом вопросе, вплоть до судебного разбирательства:

- Я сейчас не в Бишкеке. Буду в городе на следующей неделе. И тогда я могу рассказать, как все было на самом деле. Потому что у меня хранятся все бумаги относительно того, почему я был признан участником боевых действий в Афганистане. И в свое время комиссия это уже проверяла и тоже выносила свое заключение. Все эти документы у меня есть. На их основе я где угодно могу доказать, что являюсь ветераном афганской войны.

«Дети-афганцы» и «сын отца»

Согласно заключению межведомственной комиссии, наибольшее число тех, кто попался с поддельными документами, составили представители правоохранительных органов. Всего по подозрению в этом было проверено 95 ветеранов милиции. В ходе проверки выяснилось, что среди них есть люди, которые во время событий в Афганистане были подростками и по возрасту не могли быть призваны в армию. Среди тех, чей возраст не соответствует тому, чтобы они могли принимать участие в афганской войне, но при этом ими были подделаны соответствующие документы, были озвучены имена двоих человек. Это 44-летний сотрудник милиции Марат Аманкулов, которому в год вывода советских войск из Афганистана, то есть в 1989 году, было всего 15 лет, и 40-летний старшина милиции Дамир Сарыбаев, на тот момент 12-летний мальчишка.

Бывший военный прокурор Кубатбек Кожоналиев отметил, что если с одной стороны это вызывает смех, то с другой стороны такая ситуация бьет по репутации Вооруженных сил КР:

- Ну, это же позор! С одной стороны, можно посмеяться, а с другой – хочется плакать. Все это результат коррупции в Вооруженных силах. Там фигурирует также имя отца заместителя главы нашего Генштаба. Эта ситуация бросает тень и на него. Потому что Нуридин Чомоев - отец заместителя главы Генштаба ВС КР Нурлана Чомоева. Если это информация лжива, тогда Нуридин Чомоев или его сын должны подать в суд и защищать репутацию семьи. Потому что сын ведь должен отстаивать честь отца. Просто так это оставлять нельзя.

Поддельные документы, фальшивые свидетельства

В то же время то, что из 160 человек, которых проверяла межведомственная комиссия, на интернет-сайтах обнародовали имена лишь некоторых генералов, а о других умолчали, породило вопросы. Некоторые члены комиссии объясняют это тем, что в списке слишком много военных, а потому СМИ опубликовали имена лишь некоторых, исходя из их чина или того, какие должности они раньше занимали.

Член межведомственной комиссии, ветеран войны в Афганистане, генерал-полковник Абдыгул Чотбаев так прокомментировал эту ситуацию:

- Кроме них мы нашли имена еще одного генерала и еще одного полковника. Но их уже нет в живых. Поэтому мы решили, что раз их уже нет на этом свете, то не будем вносить в список. А один из тех генералов, кто вошел в список, в свое время будучи военным комиссаром в Оше сам себе выдал такое свидетельство. А мы получили из архива в Подольске ответ, что «подразделение, где он служил, не принимало участие в военных действиях в Афганистане». А второй генерал утверждал, что был в Йемене. Но в те годы, что он находился в этой стране, вооруженных конфликтов там не было. Он тоже в свое время, оказывается, обзавелся в органах, где работал, таким свидетельством.

Военная прокуратура заявила, что все документы, собранные межведомственной комиссией на основе архивных материалов, будут изучены и им будет дана правовая оценка. Данная комиссия для изучения подобных неблаговидных дел среди военных была создана около года назад по инициативе тогдашнего премьер-министра КР Сооронбая Жээнбекова.

Источник: газета «Майдан.kg» №58 от 20.12.2017 / стр. 5, gezitter.org