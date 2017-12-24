Стало модно ругать нелюбимого сына, обзывая его «Сайдуллой»

Сайдулла Нышанов стал депутатом от фракции «Ата Мекен», но очень скоро он предал идеи партии, показал наплевательское отношение, из-за чего вызвал отвращение у многих.



Сайдулла Нышанов стал депутатом от фракции «Ата Мекен», но очень скоро он предал идеи партии, показал наплевательское отношение, из-за чего вызвал отвращение у многих. Смехотворно то, как он перешагнул через голову находящегося за решеткой лидера Омурбека Текебаева, различными путями пытается подмазаться к власти. Мы все были шокированы, услышав о его последней проделке. Он многих удивил, предложив в Жогорку Кенеше дать Атамбаеву звание героя кыргызского народа, врагу №1 Текебаева. Получил тогда звание «супер подхалима». Говорят, в народе стало модно ругать нелюбимого сына, обзывая его «Сайдуллой». Какое наказание можно считать более суровым? На протяжении веков предателей ненавидели, они волочили жалкую жизнь. Досадно…

Источник: газета «Азия news» №51 от 21.12.2017 / стр. 3, gezitter.org