Избран новый зампредседателя ЦИК вместо Абдрахматовой

Члены Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов избрали заместителем председателя ЦИК Акылбека Эшимова.
Члены Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов избрали заместителем председателя ЦИК Акылбека Эшимова.
Как сообщает пресс-служба комиссии, его кандидатуру поддержали 9 членов ЦИК, один выступил против, два - отсутствовали.
Ранее должность зампредседателя ЦИК занимала Атыр Абдрахматова. 8 декабря члены комиссии сняли ее с поста.
В сентябре председатель Нуржан Шайлдабекова и четыре члена комиссии, в том числе, Атыр Абдрахматова, выступили с обвинениями в адрес друг друга.
Азаттык
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