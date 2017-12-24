Избран новый зампредседателя ЦИК вместо Абдрахматовой

Члены Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов избрали заместителем председателя ЦИК Акылбека Эшимова.



Члены Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов избрали заместителем председателя ЦИК Акылбека Эшимова.

Как сообщает пресс-служба комиссии, его кандидатуру поддержали 9 членов ЦИК, один выступил против, два - отсутствовали.

Ранее должность зампредседателя ЦИК занимала Атыр Абдрахматова. 8 декабря члены комиссии сняли ее с поста.

В сентябре председатель Нуржан Шайлдабекова и четыре члена комиссии, в том числе, Атыр Абдрахматова, выступили с обвинениями в адрес друг друга.

Азаттык