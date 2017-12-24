Иманалиев: Суды выносят не правовые, а политические решения

Депутат парламента Каныбек Иманалиев заявил, что судебные органы являются самыми проблемными в стране. По его словам, необходимо выработать новые критерии отбора судей.



Депутат парламента Каныбек Иманалиев заявил, что судебные органы являются самыми проблемными в стране. По его словам, необходимо выработать новые критерии отбора судей.

«Социологические опросы показывают, что население больше всего недовольно судами. Мы ушли назад в международном рейтинге, доверие к судам находится на уровне стран Африки. Суды превратились в органы, не защищающие права, честь и судьбу людей, а представляющие угрозу им. Мы, депутаты от «Ата Мекена», последние десять месяцев провели в судах, и наглядно увидели, что суды стали главной проблемой. Суды выносят не правовые, а политические решения. Мы должны выработать новые критерии отбора судей», - сказал он заседании парламента.

Сегодня Жогорку Кенеш утвердил кандидатуры, представленные в состав Совета по отбору судей.

Коалицией парламентского большинства были представлены Тилектеш Бегалиев, Назира Сопубекова и Айбек Монолов. Парламентские оппозиционные фракции представили кандидатуры Алтынбека Кубатбекова («Республика – Ата-Журт»),Гульжан Кошоковой («Онугуу-Прогресс») и Алмаза Калбаева («Ата Мекен»). Советом судей были представлены Шералы Камчыбеков, Эльмира Барыктабасова и Ирина Горшковская.

Азаттык