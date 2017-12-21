Какое еще имущество заберут у Омурбека Бабанова?

Вечером вчера, 19 декабря, судебные приставы пришли на принадлежащий Омурбеку Бабанову НТС и показали определение об аресте имущества телеканала.

Они потребовали от сотрудников телеканала остановить эфир и покинуть здание.

Вечером вчера, 19 декабря, судебные приставы пришли на принадлежащий Омурбеку Бабанову НТС и показали определение об аресте имущества телеканала.

Они потребовали от сотрудников телеканала остановить эфир и покинуть здание. Стало известно, что с иском против телеканала в суд обратилась компания Grexton Capital Ltd.

"Это попытки через суд рейдерским путём захватить независимый частный телеканал. Неужели в Кыргызстане ставят выше и защищают интересы Максима Бакиева?" – спрашивает Омурбек Бабанов.

По информации СМИ, в апреле 2013 года парламентская фракция "Ата Мекен" потребовала возбуждение уголовного дела на экс-премьер-министра Омурбека Бабанова. Депутаты фракции выразили возмущение неисполнением судебного решения, которым "Коммерческому банку Кыргызстана" предписывается вернуть микрокредитной компании "Глобал Капитал" дивиденды в размере 47 млн и 226 тысяч сомов. По словам акционеров, в 2007-2009 годы Бабанов лидерским путем захватил указанный банк, путем запугивания завладел контрольным пакетом. В этой связи депутаты заявили, что силовые органы должны рассмотреть возможность возбуждения уголовного дела в отношении Бабанова.

Экс-депутат, частный предприниматель Борис Воробьев также выступил с заявлением, что Бабанов незаконно отнял у него авторынок в Военно-Антоновке Сокулукского района и потребовал вернуть объект в течение недели, иначе он обратится в суд. По словам Бориса Воробьева, он лишился авторынка в 1999 году, потому что на тот момент находился в следственном изоляторе. Впоследствии он предпринял активные действия, восстановил через прокуратуру правоустанавливающие документы, подтверждающие его владение авторынком, а именно, постановление о выделении земли и государственный акт от 1998 года. "В начале июня 2002 года коллегия Арбитражного суда вынесла решение о признании незаконной сделки по купле-продаже авторынка. Сразу после вступления в силу судебного решения я отнес это решение в Госрегистр Сокулукского района и попросил вернуть объект законному владельцу. Тогда мне подтвердили, что документ, подтверждающий мое право на владение земельным участком под авторынок, снова вступил в законную силу", - рассказывал Воробьев.

Если все, что пишут в СМИ, правда, то какое, интересно, после телеканала НТС имущество Бабанова будет возвращено настоящим владельцам.

Источник: fakt.kg, gezitter.org